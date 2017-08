In Ieper is gisteren een man om het leven gekomen nadat hij in een vijver was gevallen en verdronk. Dat gebeurde voor de ogen van zijn vrouw.

De man (38) zat te vissen in de Omloopstraat en kwam in het water terecht nadat hij in een boom was geklommen om een tak te verwijderen. Zijn vrouw was aanwezig en riep passanten om hulp, maar toen de man enkele minuten later uit het water werd gehaald, was hij al overleden. Volgens het parket zijn er geen verdachte omstandigheden.