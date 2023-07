Visser vindt lichaam in Koolhofput in Nieuwpoort

Vanmorgen heeft een visser het dode lichaam van een man aangetroffen in de Koolhofput in Nieuwpoort. Brandweer en politie kwamen ter plaatse.

Vrijdagochtend is in de Koolhofput in Nieuwpoort een lichaam aangetroffen. Volgens de politie gaat het om een man van 51 uit Lombardsijde. Een visser merkte vanmorgen het lichaam op in het water.

Er komt een wetsdokter ter plaatse om de doodsoorzaak te bepalen. Later meer.