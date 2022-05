Visser vist 6 dagen aan één stuk als protest tegen zonnepanelen

Een man uit Houthulst is al vijf dagen onafgebroken aan het vissen in De Put van Nieuwkapelle, een natuurgebied in Nieuwkapelle, bij Diksmuide. Hij doet dat uit protest tegen een gepland proefproject met zonnepanelen op het water, en vreest voor de impact op de natuur.

Net vandaag is Xavier Ramboer jarig en een aantal mensen kwam langs om hem te feliciteren, maar Xavier is hier ook graag alleen in de stilte van de natuur. Hij vreest dat dat straks verdwijnt wanneer De Watergroep op de helft van het wateroppervlak zonnepanelen wil installeren. Een proefproject voor gelijkaardige plannen later op het spaarbekken van de Blankaart in Woumen.

"Ik vind dat eigenlijk niet kunnen. Er zijn genoeg andere plaatsen waar ze dat zouden kunnen doen, bijvoorbeeld op het betonnen spaarbekken hier in Woumen. Daar is er geen impact op de natuur en is er ook geen visuele vervuiling voor de mensen. Ik vind dat niet ok. Ik kom hier al zo lang. Toen ik twaalf of dertien jaar was kwam ik hier zwemmen om af te koelen in de zomer. Toen ik ouder was kwam ik dan vissen. Daarom zijn we tegen die panelen. Het zou heel jammer zijn dat ze die erop leggen."

Protest op verjaardag

De impact op fauna en flora neemt De Watergroep sowieso mee in het voorafgaande onderzoek. Zonnepanelen op water zouden voor een hoger rendement zorgen. Maar het project ligt gevoelig en wellicht komen er ook nog acties van anderen.

"Het is een beetje zwaar", zegt Xavier. "We slapen niet veel, maar ik heb gezegd dat ik het zes dagen zou doen en eerder stop ik niet. -Vandaag op je verjaardag word je ook extra verwend? Ik heb al enkele brieven gehad van kindjes die vissen hebben getekend met mijn leeftijd erbij. Ik zal niet zeggen hoeveel, maar ja, het is plezant."

Morgen nog even nagenieten van die verjaardag aan De Put en dan zit de protestactie van Xavier erop.

