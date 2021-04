Visserijonderwijs zit in de lift. Steeds meer jongeren willen visser op zee worden. De Broodwinner, het opleidingsschip van het Oostendse Mercatorinstituut neemt elke week jonge vissers in spe mee op zee.

De zeedagen zijn geweldig voor de Noordzeevissers in opleiding. Vorig jaar waren er dubbel zo veel kandidaten dan het jaar ervoor. En de sector heeft goeie vissers nodig. Er zijn ook zes nieuwe schepen in aanbouw en extra werk is op komst.

Aan boord gaat het er kordaat aan toe. De visserij is een stevig milieu, maar de ervaren zeelui zorgen goed voor de jongens. Niemand wil hen afschrikken, want de Noordzeevisserij is sowieso al hard. En er is nood aan nieuwe vissers. De veiligheid aan boord is in de opleiding het hoogste goed. Alles is van staal, loodzwaar en gevaarlijk.

Tijdens lesdagen op zee oefenen de jongens ook op het redden van een man over boord. Sinds een maand hebben ze ook deze tele-geleide boei. Naast een degelijke opleiding is oefenen met topmateriaal cruciaal om de visserij veiliger te maken.