Vissers bezorgd om dure brandstofprijzen

De crisis in Oekraïne heeft z'n impact op de brandstofprijzen. En dat kan de visserijsector bij ons op korte termijn, heel hard treffen. Klaas Kramer, schipper Z.300 Sola Gratia: "Ik ben blij dat het hier weer open is. Het is een geweldige haven en geweldige mensen om mee te werken hier. Dit is top."

Deze Urkse visser heeft Oostende duidelijk gemist. Het is vrijdag en de schepen zijn voor het eerst sinds een maand weer in het Oostendse visserijdok. De vis is gelost en het is het moment om brandstof te tanken voor de nieuwe reis. "We hebben hier juist gasolie in gedaan. We hebben 5.600 liter getankt. En dat aan iets minder dan 1 euro per liter. "Sinds de aanval op Oekraïne is het van 65 cent voor een liter naar een euro gegaan. Dus dat is op een week tijd. Het wordt verschrikkelijk moeilijk nu."

Maar de vissers moeten wel doorvaren. Al is het maar om de bemanning te behouden. En steeds vaker wordt het bijna varen met verlies.