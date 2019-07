Vissers brachten in jaren nooit zo weinig vis aan land

De hoeveelheid vis die vorig jaar werd aangevoerd in de Belgische havens is in de voorbije 15 jaar nog nooit zo laag geweest.

In 2018 was dat 14.766 ton, een daling van zowat 11 procent. Dat blijkt uit de landbouwcijfers die Statbel, de Belgische dienst voor statistiek, vandaag publiceert. De daling heeft vooral betrekking op tong (-6,6 procent ten opzichte van 2017), kabeljauw (-10,3 procent) en schol (-16 procent). Bij de rog is er sprake van een status quo (-0,1 procent). De vangst van de garnalen is dan weer fors gestegen (+143 procent). De gevangen vis was goed voor een waarde van in totaal 62,6 miljoen euro, het laagste cijfer sinds 2013.