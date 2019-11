Vissers investeren weer in schepen

De Belgische vissersvloot telt momenteel 65 vaartuigen en daarvan is de gemiddelde leeftijd dertig jaar. Reder Peter Thysebaerdt is één van de reders die plannen heeft voor een nieuw vaartuig. “Er zijn plaatsen waar we onze quota vandaag niet kunnen opvissen. Het ziet er niet slecht uit. De vis wordt duur betaald. Het enige heikele puntje is een beetje die Brexit. We kiezen daarom voor een polyvalent vaartuig als we nog andere gebieden willen opzoeken in plaats van met de boomkor.”

Vloot niet uitgebreid

Een nieuw polyvalent en duurzaam vissersvaartuig kost gemiddeld zes miljoen euro. De magere jaren zijn voorbij. In de visserij wordt weer geld verdiend. En vandaar de keuze voor vernieuwing. Maar uitbreiding van de vloot is door Europa niet toegelaten. “Er mag zeker niet meer visserijcapaciteit komen,” zegt reder Emiel Brouckaert. “Er zijn strikte regels wat betreft vermogen en volume van het vaartuig. Ondanks het feit dat je met vernieuwing en nieuwbouw gemakkelijk kan verduurzamen ben je beperkt door die Europese regelgeving.”

Met de vernieuwing en verjonging van de vloot wil de sector ook meer jongeren warm maken voor de job van visser. Momenteel zijn er nog zo’n 400 erkende zeevissers actief.