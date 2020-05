Vissers mogen visvangst tijdelijk stilleggen

Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist op voorstel van Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits. Door die maatregel kunnen vissers aanbod en vraag beter op elkaar afstemmen. De sector zal nu gezamenlijk hierover afspraken maken.

Ook de vissers hebben het in coronatijden moeilijk. Iets minder dan de helft van wat ze normaal vangen komt op de markt en in de horeca terecht. Maar nu hebben ze het moeilijker om hun producten aan de man te brengen. De prijs voor de vangst is gemiddeld met ongeveer 40% gedaald.

Tussen 1.500 en 6.000 euro per week

Momenteel varen de meeste vaartuigen nog altijd uit. Maar nu komt toch de vraag om tijdelijk voor kortere periodes van een week niet uit te varen om aanbod en vraag beter op elkaar af te stemmen. Europa maakt het mogelijk om hiervoor steun te verlenen. Die Europese regelgeving wordt nu in de Vlaamse regelgeving ingeschreven.

Vergoedingen voor het niet uitvaren kunnen per vaartuig voor in totaal maximum 3 weken worden aangevraagd voor de periode tussen 1 mei en 31 augustus. Naargelang de grootte van het vlootsegment schommelen ze tussen 1.500 en 6.000 euro per week. De reders moeten hierover onderling afspraken maken om de aanvoer bij de visveilingen te garanderen. Zij zullen ook nagaan hoe de bemanning extra kan ondersteund worden. Maximum 40% van de vloot mag tegelijk stil liggen.

