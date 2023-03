Vissers ruimen 51 ton zwerfvuil op

De Vlaamse vissers hebben vorig jaar ruim 51.000 kilogram aan zwerfvuil opgevist uit de Noordzee. Dat blijkt uit cijfers van het zwerfvuilproject 'Fishing for Litter'.

In 2021 lag het aantal nog een pak hoger. Toen brachten de vissers ruim 65.000 kilogram aan zwerfvuil aan land.

Positieve of negatieve evolutie?

Het aantal zwerfvuil dat de vissers opvissen stijgt ieder jaar. In 2018 was dat amper nog ruim 2.000 kilogram, in de twee jaren die daarop volgen ongeveer 10.000 en 17.000 kilogram.

Een slechter cijfer, maar wel een positieve evolutie op vlak van zwerfvuilopruiming. "Schitterend werk van onze 37 vissers die zich volledig belangeloos inzetten", vertelt N-VA parlementslid Sander Loones.

Het afval wordt bovendien ook gerecycleerd. Bepaalde soorten zwerfvuil kunnen zo voor 90 procent hergebruikt worden.

Vervuilers vervolgen

Loones benadrukt om sterker op te treden tegen vervuilers op zee, door hogere boetes en strengere vervolgingen.

Aangezien de vissers vorig jaar minder afval op zee vonden, bekijkt bevoegd minister Vincent Van Quickenborne of de gedaalde cijfers ten opzichte van 2021 een bewijs zijn van het succes van het project. Van Quickenborne kondigt alvast bijkomende acties aan zoals sensibilisering.