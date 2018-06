Vissers voeren actie tegen pulsvisserij

In de haven van Nieuwpoort hebben een paar tiental vissers maandag actie gevoerd tegen pulsvisserij, dat is vissen met elektrische stroomstoten.

Volgens hen zorgt dat voor oneerlijke concurrentie. Op de vissersboten hingen grote spandoeken en er werden ook pamfletten uitgedeeld. Europarlementsleden Tom Vandenkendelaere en Sander Loones kwamen hun steun betuigen.

Pulsvisserij is omstreden en in principe verboden in de Europese Unie, maar de regelgeving vertoont hiaten waar vooral Nederlandse vissers van profiteren. De pulsvisserij weegt niet enkel op de visbestanden maar de stroomstoten kunnen ook de graten breken van vissen, zeggen de vissers.

Nieuwpoort was niet de enige haven waar geprotesteerd werd. Op verschillende plaatsen in Europa, zoals Frankrijk, Duitsland en Nederland, hebben vissers hun ongenoegen laten uiten tegen die destructieve manier van vissen.