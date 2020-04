"Vissers zullen stoppen als visprijzen blijven dalen"

Dat meldt de directeur van de Vlaamse Visveiling Tom Premereur. De meeste vissers draaien momenteel break-even omdat de visprijzen sinds midden maart sterk dalen door de coronacrisis.

Break-even

De coronacrisis slaat hard toe bij de Vlaamse Visveiling in Oostende en Zeebrugge. Sinds midden maart dalen de visprijzen daar sterk. Die daling zet zich verder voort in april. Daardoor draaien de meeste vissers momenteel break-even. "Gelukkig is de prijs van brandstof ook gedaald, anders maakten onze vissers nu verlies. Als dat gebeurt zullen ze waarschijnlijk stoppen met vissen", vertelt Premereur. De sector hoopt dat de markten en horecazaken snel terug mogen opengaan. "Als we die afzetmarkten niet hebben, blijven de prijzen dalen. De vissers willen wel voorzien in voedsel maar kunnen niet blijven draaien met verlies."

