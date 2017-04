Vissershulde herdenkt ramp Zeebrugse vissersboot

Op Paasmaandag is er in Oostende traditioneel de Vissershulde en dag der Zeelieden. Na de viering in de Sint-Petrus en Pauluskerk vindt ook nog een bloemenhulde plaats aan het monument voor de zeelieden.

Dit jaar staat de viering in het teken van de ramp met de vissersboot Z582 Assanat uit Zeebrugge. Het schip kapseisde eind vorig voor de Engelse kust tijdens de visvangst. Johny Ronsijn overleefde als enige de ramp. Hij klampte zich urenlang vast aan de scheepsromp. Bij het ongeval kwam één opvarende om het leven en één iemand blijft nog altijd vermist. “Bouba is nog altijd niet terug gevonden. Hij was als een zoon voor mij dat voelt nog altijd heel pijnlijk aan. Ik hoop dat we toch nog iets van hem zullen horen of teug vinden”, verzucht reder Willy Versluys.