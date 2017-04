Vissersschip N86 herdoopt

Dat gebeurde tijdens de doopplechtigheid. Het kustvaartuig is al tien jaar in de vaart maar is veranderd van eigenaar. En die wijziging ging gepaard met een herdoop. De nieuwe eigenaar heeft niet getwijfeld om de stap te zetten. "UIt liefde voor de visserij", zegt reder Gregory Arnoys. "Ik ben jong beginnen varen en ik ben er een aantal jaren uit geweest. Maar de roeping was er en ik ben opnieuw herbegonnen. We kunnen volledig inzetten op de visvangst maar ook op garnaal. Het is wel de bedoeling om vooral garnaal aan te voeren". De Nieuwpoortse vloot telt nu nog drie vaartuigen die hun vis aanlanden in de stedelijke vismijn. En af en toe enkele kustvissers met thuishaven Zeebrugge.