In Nieuwpoort is de N.86 Surcouf gerestaureerd.

Het gaat om een voormalig vissersschip van reder/visser Charles Beuckels die tot voor enkele jaren op garnalenvangst ging. De stad kocht het vaartuig eerder al aan. Het schip wordt een nieuwe toeristische trekpleister voor de badstad en komt binnenkort in de buurt van de haven te liggen. Het schip zelf is niet te bezichtigen, maar er rond komen borden met informatie, onder meer over de visserij.