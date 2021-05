Vissersvloot huldigt voor eerst in 20 jaar nieuwe boot in

In zijn thuishaven Zeebrugge is de Z. 483 JASMINE gedoopt. Het gaat om het eerste nieuw vissersvaartuig sinds twintig jaar.

Met een welgemikte zwaai knalde meter Jasmine Vlietinck de champagnefles tegen de boeg van de Z.483. Het schip, dat in Nederland werd gebouwd, is meteen de nieuwste aanwinst van onze vissersvloot. De Jasmine verbruikt tot 20% minder brandstof en is uitgerust om duurzaam en selectief te vissen. Bovendien is er ook extra aandacht besteed aan het comfort van de bemanning.

Start van de vernieuwing

Voor het eerst in twintig jaar wordt er met de Z.483 een nieuw schip toegevoegd aan de vissersvloot. De doop ervan is dan ook een zeldzaam gegeven, maar volgens Vlaams minister van Visserij, Hilde Crevits, is dit de start van de vernieuwing van de vloot. Er komen namelijk nog negen nieuwe vissersboten aan.