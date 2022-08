Vissterfte in plassen door droogte: "Dringend aanpakken"

Door de droogte staat het water in heel wat plassen en beken heel laag, waardoor er vissen sterven. Dat is al zo in provinciedomein 't Veld in Ardooie. Daar zijn 60 dode vissen uit het water gehaald. In een andere vijver dreigt hetzelfde scenario, zegt provincieraadslid Kurt Himpe.

"De normale stand van het water hier in de Ardooievijver is tot hier. Alles stond vroeger tot hier onder water. We kunnen dus enkel vaststellen dat het peil met 1,5 meter tot 2 meter gezakt is."

Er heeft zich een natuurlijke buffer gevormd. Al in maart vroeg Kurt Himpe om er een bres in te maken zodat de vissen van het kleine naar het grote deel kunnen. Want nu dreigen ze in de problemen te komen. De provinciale diensten maken er werk van, zeggen ze.

"Karpers redden"

Kurt Himpe: "Ik hoop in elk geval dat men dat zal doen en dat men de situatie zal opvolgen. Indien nodig hoop ik ook dat ze de karpers zullen redden zodat we hier toch geen massale vissterfte zullen hebben.

Hier in de buurt zijn ook heel wat bedrijven die grondwater ophalen waardoor het peil dus nog meer zakt. In dit domein was er vroeger ook een natuurlijke aanvoer van water vanuit een andere vijver, 't Zeetje, maar dat kan nu ook niet meer door aanpassingswerken."