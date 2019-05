Vistrap is tochtgat. Stadsbestuur zoekt oplossing

De visverkopers aan de Oostendse Vistrap klagen over de werkomstandigheden.

De wind heeft vrij spel in de overdekte vismarkt en voor wie daar dagdagelijks aan het werk is, zorgt dat voor heel wat gezondheidsklachten. Maar het stadsbestuur is van plan om voor een oplossing te zorgen.