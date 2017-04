Visverwerker gaat in zee met North Sea Chefs

De NorthSea Chefs zijn al jaren een begrip binnen de culinaire wereld met hun promotie voor onbekende vissoorten. Zij moedigen chefs, hobbykoks en consumenten aan om op een verantwoorde manier om te gaan met onbeminde en minder bekende vissoorten en bijvangst, gevangen door Belgische vissers.

Maar de vonk slaat niet over op het grote publiek omdat deze vissen vaak niet in de winkel liggen. Icelandic Gadus gaat nu als één van de grootste visverwerkers van ons land een partnership aan met North Sea Chefs.

Frank Tierenteyn Icelandic Gadus: “Wij gaan er voor zorgen dat de vis op een goeie manier gefileerd en verwerkt wordt en tot in het restaurant of tot bij de consument gebracht wordt. Dat is onze rol. Het luik ‘tips, tricks en recepten’, dat is voor de chefs natuurlijk.”