VITRINE PERPLX programmeert acht circusvoorstellingen in Kortrijk

Jonge artiesten krijgen zo de kans om een publiek op te bouwen. Bert Berg uit Menen creëerde een wel heel bijzondere voorstelling met 500 muizenvallen. Hij opende daarmee het festival. Met een uiterste precisie beweegt hij midden in de gevarenzone. Maar muizenvallen klappen onverwacht dicht. Dat is de verrassende performance van een jonge circusartiest uit Menen.

De bedoeling is inderdaad een beeld te schetsen van iemand die een universum heeft, waarbij de afmetingen van zijn lichaam en de afmetingen van het universum op elkaar zijn afgesteld. En het toffe is dat dit echt een thuis, een stad, een wereld waarin hij altijd heeft geleefd. Maar zoals je ziet in de voorstelling, maar misschien niet op beeld, er gebeurt iets. En als er iets gebeurt, zijn die beestjes heel onvoorspelbaar. En als die onvoorspelbare dingen doen, moet ik mij aanpassen," vertelt Bert Berg.

Dit weekend organiseert Perplx creaties van jonge, startende circusmakers uit o.a. Frankrijk, Zweden en Chili.

Perplx is één van de circuswerkplaatsen in Vlaanderen waar jonge, creatieve makers kunnen doen waar ze goed in zijn. En die creativiteit wordt vanuit Vlaanderen ondersteund, maar circus is een internationaal gebeuren.

Er worden ook middelen voorzien om ons circus in Groot-Brittannië uit te dragen, wat door de Brexit een moeilijke opgave geworden is.