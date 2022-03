VIVA-SVV wordt na 100 jaar Rebelle

Om die nieuwe naam Rebelle en de betekenis erachter wat bekendheid te geven, worden vrouwen al de hele week uitgenodigd om hun mening laten te horen in een babbelbox. Deze namiddag stond die in Brugge. De thema's zijn in die 100 jaar wel veranderd, nu gaat het over ouderschap, bodypositivity, emotionele arbeid en gelijk loon, thema's die de jongere generaties meer aanspreken.

Lien Dejaegere: “We merkten dat we dat in het verleden minder en minder deden, en als Rebelle is het belangrijk om een beetje stouter te zijn, en dat we weer bepaalde thema's aankaarten. Bijvoorbeeld seksuele intimidatie, dat wordt weggelachen, en wij willen daar verandering in brengen. Vandaar dat we hier staan met onze babbelbox, voor de naamslancering. We willen vrouwen een forum geven. En die nieuwe naam past bij die verjonging. Ja, Rebelle staat voor vrouwen, en voor het rebelse, het veranderen van de wereld.”