VIVA wil meer borstvoeding in het straatbeeld

VIVA-SVV West-Vlaanderen, de socialistische vrouwen- en gezinsbeweging, wil borstvoeding (her)introduceren in het straatbeeld.

Uit een enquête die ze eerder deze zomer afnam, blijkt dat één op de vier vrouwen die borstvoeding hebben gegeven in het openbaar, negatieve reacties heeft gekregen van omstaanders. Dat noopte hen ertoe om dat niet meer te doen. Hoe meer de samenleving in contact komt met vrouwen die borstvoeding geven, hoe gewoner we dat worden en hoe minder commentaar er zal zijn. Daar gaat Viva van uit. Borstvoeding moet dus kunnen, altijd en overal.