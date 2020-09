Vivaldiregering zal weinig West-Vlaams kleuren

En ook de Vivaldiregering, eens die de begrotingspuzzel klaar heeft, kleurt wellicht niet erg West-Vlaams.

Misschien kan Nathalie Muylle aanblijven? Nicolas Bouteca, politicoloog Ugent: "Dat wordt een moeilijke bij CD&V om daar nog een minister extra aan toe te voegen. Want in de Vlaamse regering is er al Hilde Crevits. Een extra minister wordt dus moeilijk. De voorzitter zelf is ook al uit West-Vlaanderen afkomstig, dat wordt dus moeilijk."

Vincent Van Quickenborne?

De meest genoemde naam is die van Vincent Van Quickenborne. Duidelijk aanwezig bij de onderhandelingen. Maar er is één probleem. Een belofte uit 2018 om voor zes jaar burgemeester van Kortrijk te blijven. Bouteca ziet mogelijkheden hier. "Ik denk dat Mijnheer Van Quickenborne een kans maakt. Hij wordt alvast vaak genoemd. Hij heeft wel enkele nadelen. Hij heeft beloofd dat hij zes jaar zou burgemeester blijven in Kortrijk. Hij is al fractieleider en is eigenlijk ook een tegenstander van Vivaldi. Dat zijn dus nadelen, maar ondanks dat maakt hij echt kans. Ook al omdat hij de steun geniet van Egbert Lachaert die hij ook heeft gesteund in de voorzittersverkiezingen."

Zal de Kortrijkzaan dat slikken?

Een vertrek van Q brengt Arne Vandendriessche of Wout Maddens in positie als plaatsvervangend burgemeester. Vraag is of Van Quickenborne hierop wordt afgerekend in Kortrijk. Nicolas Bouteca :Ik denk dat het zeker op korte termijn aan zijn geloofwaardigheid zal vreten als hij dat doet. Maar op lange termijn denk ik niet dat het een nadeel wordt. Ik denk dat de Kortrijkzanen eigenlijk wel blij zouden kunnen zijn als ze een Minister mogen.

Of een verrassing?

Bij Sp.a en Groen is een West-Vlaming minder voor de hand liggend. Misschien kan Wouter De Vriendt uit Oostende wel fractieleider worden in de Kamer. "Het is zeker geen exacte wetenschap wie minister wordt. De partijvoorzitters beslissen dat, jammergenoeg niet de politicologen. Er zullen zeker nog verrassingen komen, bijvoorbeeld bij sp.a maar ook bij CD&V waar een hele nieuwe generatie moet worden gelanceerd."