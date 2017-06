Vives brengt Oostendse opleidingen naar Brugge

Er wordt ook een zorglab ontwikkeld. Vives maakte de plannen vandaag bekend.

Vorige vrijdag werd de nieuwe Brugse campus van de KULeuven, de Kulab, nog feestelijk geopend. Ook Vives krijgt een plaatsje in de nieuwe gebouwen in de Xaverianenstraat. De nieuwe onderwijs- en onderzoekscampus beschikt onder meer over 16 grote labo's, 26 leslokalen, een auditorium, een studentenrestaurant en een open leerruimte. In een eerste fase start een 800-tal studenten.

Elektromechanica en elektronica-ICT verhuizen niet toevallig naar Brugge want de opleidingen sluiten nauw aan bij de opleidingen van de KULeuven. Bovendien moet de samenwerking zorgen dat een stevige cluster rond mechatronica wordt uitgebouwd in de Brugse regio.

Vives kan ook voor de opleidingen voedings- en dieetkunde een beroep doen op Kulab. Studenten kunnen er terecht voor hun projectwerk in een van de labo's. Daar wil Vives ook een zorglab gaan ontwikkelen, dat moet inspelen op de noden van de zorgtechnologie in de woon-en leefomgeving. Bovenstaande visie resulteerde intussen in het project "We-lab for Health, Technology & Movement" waarin het zorglab van Vives en het bewegingslab van KU Leuven de krachten zullen bundelen.