Vives opent innovatief zorglab

De hogeschool Vives in Brugge heeft voortaan over een innovatief zorglab.

Het gaat om praktijkruimtes voor de studenten gezondheidszorg, waaronder de richtingen verpleegkunde en ergotherapie. In het zorglab staan onder meer een keuken en een badkamer die aangepast zijn voor minder mobiele mensen.

Het zorglab speelt in op de noden van de zorgtechnologie in de woon-en leefomgeving. Het kan via samenwerkingsakkoorden met technologische bedrijven en de zorgsector snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen en op zoek gaan naar haalbare oplossingen voor concrete praktijkproblemen.