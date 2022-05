Vives organiseert rampoefening om studenten spoed op realiteit voor te bereiden

Een auto rijdt in op een groep jongeren die staat te wachten op een bus om naar een evenement in Gent te vertrekken. De chauffeur van de auto is onwel geworden. Er vallen heel wat slachtoffers. De bedoeling is om de laatstejaarsstudenten verpleegkunde een zo realistisch mogelijk rampscenario voor te schotelen. Daarvoor werkt Vives samen met o.a. AZ Groeninge en Het Rode Kruis. De studenten krijgen in hun opleiding wel de theorie over hulpverlening bij een ramp, maar kunnen die maar zelden in de praktijk oefenen.

De studenten moeten de nodige hulp verlenen aan de slachtoffers, maar vooral ook orde scheppen in de chaos van het moment. En dat is een hele uitdaging. Het verloopt aanvankelijk heel moeizaam. Pas wanneer ze meer zicht krijgen op de omvang en de ernst van de ramp, komt de coördinatie op gang.

De oefening wordt geëvalueerd om de pijnpunten naar boven te brengen.