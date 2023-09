VIVES start academiejaar met ruim 16% meer studenten

Hogeschool VIVES start het nieuw academiejaar met ruim 16% meer nieuwe studenten. Die toename valt te noteren in nagenoeg alle studiegroepen verspreid over de verschillende campussen.

VIVES telt campussen in Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Torhout.

Het keuzetraject Toegepaste Criminologie binnen de bacheloropleiding Maatschappelijke Veiligheid telt drie keer zoveel inschrijvingen. Ook de internationale opleidingen doen het goed en in het bijzonder de bachelor na bachelor International Management, de professionele bachelor Business Management en de professionele bachelor Hotelmanagement. “Dankzij onze algemene vakken kunnen wij ook alles wat achter de schermen van een restaurant – zoals bijvoorbeeld De Karmeliet – gebeurt, beheren. Dit is een echte meerwaarde in de horeca, naast enkel in kookpotten kunnen roeren,” aldus Britt Van de Walle, student van de opleiding Culinary Arts, een specialisatie van de bachelor Hotelmanagement, maar ook jong getalenteerde Belgische chef-kok en geselecteerde Jeune Rôtisseur voor België 2023.

VIVES ziet ook een toenemend aantal inschrijvingen in het aanbod afstandsonderwijs. En de grootste stijger bij de graduaten is de opleiding Voertuigtechnieken met een stijging van maar liefst 65%.