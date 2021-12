VIVES-studenten zoeken kwetsbare gezinnen die ze kunnen ondersteunen

Het afgelopen jaar kon François Vansteenkiste uit Oostkamp rekenen op extra ondersteuning dankzij het project Livelab van de studenten. "Ik zat in zak en as na het overlijden van mijn vrouw. Dankzij de gesprekken met de studenten kreeg ik moed om door te gaan. Dat ze tijd namen om naar mij te luisteren, deed enorm veel deugd."

De gemeente Oostkamp stapte eind 2019 in het project mee. "Na vijf geslaagde reeksen zoeken we voor het voorjaar 2022 nog zes gezinnen of personen waar ondersteuning welkom is."

Heb jij hulp nodig?

Het doel van het project is dat studenten uit verschillende afstudeerrichtingen leren samenwerken. "Vijf keer per jaar gaat een groepje studenten op bezoek bij een gezin en gaan na, elk vanuit hun eigen discipline, waar ze kunnen helpen." Het gaat o.a. over studenten verpleegkunde, voedings- en dieetleer, logopedie, audiologie en sociaal werk.

"We zoeken vooral gezinnen die vragen hebben over de opvoeding van jonge kinderen of ouderen (+65 jaar) die met vragen zitten rond ouder worden of geconfronteerd worden met een handicap.

Heb je interesse of ken je gezinnen die hiervoor in aanmerking zouden komen? Neem contact op met de sociale dienst.

