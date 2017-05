Vives verkoopt hogeschoolgebouwen in Oostende

Vastgoedgroep Degroote zal het gebouw langs de Troonstraat afbreken en plant een 450-tal appartementen op de site. Het schoolcomplex, jarenlang het kloppend hart van het hoger onderwijs in Oostende, wordt vandaag nog gebruikt door Hogeschool Vives. Veel activiteit is er echter niet meer. De masteropleidingen van zijn al verhuisd naar Brugge. Straks volgen ook de bacheloropleidingen Electronica-ICT en electromechanica. De resterende Vives-opleidingen in Oostende, Bouw en Luchtvaarttechnologie, zijn bestemd voor het postdistributiecentrum in de wijk Hazegras en aan de luchthaven.

Vastgoedgroep Degroote kocht het grootste lot: de site van 12.800 vierkante meter langs de Troonstraat (gebouw en parking). "We zullen in samenspraak met de stad Oostende gefaseerd een 450-tal kwalitatieve woonappartementen realiseren", bevestigt David Degroote. De Oostendse vastgoedgroep wil het project fasegewijs realiseren. Het tweede lot, het schoolgebouw langs de Zeedijk, werd aangekocht door Global Estate Group uit Oostkamp.