VK zet marineschepen in tegen vissers

Visserij is een van de grootste struikelblokken bij de onderhandelingen over een handelsakkoord. Er loopt nog een overgangsperiode tot het einde van het jaar, waarin Britse en Europese vissers een zone delen. Londen wil de toegang tot de visrijke wateren in de toekomst zelf reguleren, terwijl de EU aandringt op een overeenkomst. De Europese Commissie stelde onlangs voor om de huidige regels voorlopig te behouden als de besprekingen mislukken.

