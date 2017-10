VK18: Burgemeester Menen tevreden, oppositie helemaal niet

100 doelstellingen verdeeld over 9 thema’s. Dat was bij het begin van de legislatuur de uitdaging voor burgemeester Martine Fournier en haar bewindsploeg. Op een jaar voor de verkiezingen is daarvan 95 procent gerealiseerd of opgestart, zegt ze. “Veiligheid was en is een belangrijk thema in Menen, zo kwam er een heus cameraschild aan de grens met Frankrijk. En dat heeft de criminaliteitscijfers aanzienlijk teruggedrongen,” zegt de burgemeester.

Maar de oppositie is niet mals voor de burgemeester en haar bestuursploeg. Ze spreken van een kil beleid, helemaal niet op maat van de inwoners van Menen. Angelique Declercq, fractieleider oppositie (sp.a – Groen): “Ik zou de bewindsploeg niet laten slagen voor hun beleid. Eigenlijk vinden wij het beleid in Menen een kil beleid, gefocust op heel veel stenen en heel weinig op mensen.”

Groen en sp.a trekken volgend jaar apart naar de kiezer in Menen, en aan de linkerzijde komt er met PVDA nog een speler bij. Hoe de lijsten van de meerderheidspartijen CD&V, Open VLD en N-VA er straks gaan uitzien, daarover is voorlopig nog geen duidelijkheid.