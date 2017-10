VK18: Leegstand, stadsprojecten en openbare werken zijn dé topics in Diksmuide

In onze verkiezingsreeks houden we vandaag halt in Diksmuide, waar momenteel grootse werken aan de gang zijn.

Meerderheidspartijen CD&V en sp.a zetten in op de heraanleg van Grote Markt, maar krijgen felle tegenwind van de oppositie. Burgemeester Lies Laridon (CD&V): “Het is normaal dat mensen elk hun mening hebben over grote projecten zoals de heraanleg van de Grote Markt. We willen 100 parkeerplaatsen behouden, die worden ruimer en breder dan vroeger. Daarnaast zal er ook heel wat plaats zijn voor activiteiten of om een gezellig een terrasje te doen.

Oppositielijst IDEE2006 is voorstander van een publieke parking op de site van de Boterhalle, probeerde een volksraadpleging te organiseren maar beet tot twee keer toe in het zand. Eerst waren er geen 3000 geldige handtekeningen, een tweede keer ontbrak het logo van de stad op het verzoekschrift. Koen Coupillie (N-VA): “Wij wilden een ondergrondse parking aanleggen. Maar die kon nooit klaar zijn voor 2018. En dus heeft de meerderheid ons voorstel nooit ernstig genomen en bestudeerd.”

De meerderheid wil nog deze legislatuur starten met de bouw van een nieuwe polyvalente zaal voor onder meer fuiven waar nu de Boterhalle staat. Twee grote stadsprojecten staan nog in de stijgers: de bouw van een nieuwe sporthal en de komst van een nieuw zwembad op het sportpark de Pluimen.

Leegstand

Intussen hekelt N-VA de leegstand in de centrumstraten en wil de partij een actieplan met onder meer startpremies en een belasting op leegstaande panden. Koen Coupillie (N-VA): “Het aantal winkels dat leegstaat, is gestegen met 350 procent. Dat is drie keer meer dan in vergelijkbare steden. Het aantal horecazaken is gedaald met 10 procent. Ook dat is het dubbel zoveel als in andere gemeenten.”

Volgens de burgemeester loopt Diksmuide niet leeg. “Er zijn ook mensen die investeren”, zegt ze. ”Kijk naar de jachthaven.”

Tot slot hameren alle politieke partijen van Diksmuide op een snelle realisatie van een zuidwestelijke ringweg, die wel Vlaamse materie is.