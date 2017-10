VK18: Meerderheid en oppositie in Middelkerke vlijmscherp voor elkaar

In Middelkerke is de politieke spanning te snijden en dat al sinds de zondag van de verkiezingen in 2012.

Wellicht gaan oppositie en coalitie ook het komende jaar niet meer door één deur. Burgemeester Janna Rommel Opstaele haalde met Open Vld 9 zetels. Ze stapte in coalitie met Cd&V. LDD, de lijst van Jean-Marie Dedecker, haalde 7 zetels en daarmee was ook de oppositietoon gezet. In het politieke akkoord van 2012 stonden 39 hefboomprojecten. Veel is effectief gerealiseerd. Maar volgens de oppositie is daar niets van te zien.

De oren van Janna Rommel Opstaele suizen als ze Dedecker bezig hoort over haar politiek. Ze beklemtoont dat er zonder belastingsverhoging of extra leningen, veel bewoog in de gemeente. Dedecker geeft nog fijntjes mee dat hij zich volop wil inzetten voor Middelkerke en een stevige campagne voorbereidt.

Herwig wikt en weegt

Een politiek rustige gemeente kon je Middelkerke de voorbije jaren moeilijk noemen. Blijft de vraag welke impact vooral het casinodossier zal hebben op de kiezer. Een uitstekende vraag dus voor onze politicoloog Herwig Reynaert. Moet Dedecker burgemeester worden om te overleven, of houdt burgemeester Rommel-Opstaele haar sjerp? Een blik op de politieke kaarten in Middelkerke.