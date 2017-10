VK18: Mooie realisaties in Roeselare, maar wat met mobiliteit?

In onze reeks over de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar trekken we vandaag naar Roeselare.

De stad is de voorbije jaren best wel veel veranderd: de markt is heraangelegd, er is het nieuwe commerciële stadsdeel ‘de Munt’, het kenniscentrum Arhus en het jeugdcentrum Trax. Mooie realisaties, zegt burgemeester Kris Declerq. (CD&V). Maar volgens oppositiepartij N-VA is niet elke verandering in de stad goed gelukt.

Belangrijk pijnpunt uit deze legislatuur is volgens haar alvast mobiliteit. Bezoekers en inwoners vinden maar moeilijk de weg naar de ondergrondse parkings en ook nieuwe verkeerscirculaties zoals aan het station blijken moeilijk, zegt Brecht Vermeulen (N-VA). Volgens de oppositiepartij heeft de meerderheid ook gefaald in het aantrekkelijk maken van de stad voor fietsers. Wat de verkiezingen brengen, dat is nog onduidelijk natuurlijk.

Wel is zeker dat Kris Declerq zich goed voelt als burgemeester van Roeselare. Hij heeft vorig jaar Luc Martens opgevolgd.