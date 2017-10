VK18: Veel gerealiseerd in Ieper, maar toch geen groei?

Een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen trekken we ook naar Ieper met het meerjarenplan in de hand.

De stationsomgeving is er vernieuwd, de stadsdiensten trokken naar het Aurisgebouw en Ieper kreeg ook een stadsmuseum. Het stond in het plan en de stad maakte het waar. Maar de grootste oppositiepartij Sp.a wijst erop dat Ieper er niet in slaagt te groeien, jonge gezinnen zijn daarbij cruciaal.

Nochtans zijn er de nieuwe verkavelingen De Meersen en De Vloei. Philip Bolle (sp.a): “De wijk moet een moderne ecologisch woonproject worden, maar de verkoop vlot niet. Volgens ons willen de mensen geen gemeenschappelijke tuinen, zoals voorzien op de plannen. Besturen is ook bijsturen. Dat is geen kwestie van gezichtsverlies, maar van opportuniteiten.”

Burgemeester Jan Durnez: “Dat vraagt tijd. Ik heb dat destijds ook gezien toen we startten met serviceflats voor bejaarden. Het eerste jaar was het moeilijk, maar na vijf jaar zaten we al met wachtlijsten. Ik ben dus niet pessimistisch.”

Ook jobs zijn een aantrekkingspool voor jonge mensen. Maar het grote regionale bedrijventerrein Reigersburg is onzeker. En een doorbraak in het dossier Hoge Akker II is ook nog niet in zicht. Die dossiers mogen dan vast zitten, in dit laatste jaar zal er in Ieper wel nog gebouwd worden, aan de sportinfrastructuur bijvoorbeeld.