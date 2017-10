VK18: Veel of net weinig gerealiseerd in Oostende?

Ook in Oostende stijgt de politieke spanning in de laatste etappe van de legislatuur.

Vijf jaar terug stapte sp.a met Open-Vld en de fel verzwakte CD&V alweer in een coalitie. In het akkoord van 2012 stonden 13 hefboomprojecten. Die zouden de stad een nieuwe dynamiek geven. Vijf jaar later zijn ze zeker niet alle 13 gerealiseerd, al heeft de stad wel veel zaken uit het akkoord waar gemaakt.

Het zat er dikwijls bovenarms op tussen meerderheid en oppositie in Oostende. De ondertunneling van de Elisabethlaan op het gevaarlijke kruispunt met de Torhoutsesteenweg, is één van die dossiers waarop de coalitie in de clinch ging met N-VA. De burgemeester, in 2012 nog geen lijsttrekker, maar goed voor 4.024 stemmen, weet heel goed waarom de tunnel er niet kwam.

Johan Vande Lanotte, burgemeester: “Ik verwijs naar minister Weyts. Hij heeft gezegd dat het te duur was. Hij heeft de keuze gemaakt om financiële redenen en wij zijn het niet eens met hem. Voor ons is de tunnel de beste oplossing.”

Bjorn Anseeuw, Fractieleider N-VA: “De enige echte oplossing is een stuk ringweg tussen Torhoutsesteenweg en de snelweg A10. Het is wraakroepend dat de meerderheid vijf jaar lang politieke spelletjes rond deze tunnel speelt maar nalaat om snel met een goed mobiliteitsplan af te komen waar die ringweg in opgenomen is.”

Hefboomprojecten

Bij de 13 hefboomprojecten van Oostende uit 2012 staan nog zaken die niet of nog niet gerealiseerd zijn. De zogenoemde verlaning van de A10 is niet rond. De koninklijke stallingen zijn nog lang niet gerestaureerd. Er is geen nieuw aquarium, er is geen maritiem museum. Allemaal zaken die in het akkoord waren aangekondigd. Bjorn Anseeuw, Fractieleider N-VA: “Er is eigenlijk niets gebeurd tot aan de burgemeesterswissel en daarna gaf men alleen de indruk dat er iets gebeurt. Als je alles oplijst, dan is het resultaat ontnuchterend. Dit zijn zes verloren jaren voor Oostende.”

Oostende heeft wel bijna een crematorium, weliswaar met veel vertraging, en het zwembad komt er echt wel aan. Ook op toeristisch en cultureel vlak is er veel gebeurd. De burgemeester schreef inmiddels een boek over de belangrijke uitdagingen voor Oostende en volgt de visie van de oppositie niet. Johan Vande Lanotte, burgemeester van Oostende: “Het gaat van sportzalen, over een politiecommissariaat en speelpleintjes, tot een zwembad. Als men dan blijft zeggen dat er niets gebeurd is, dan is men ziende blind.”