Vlaams Belang: 'Di Rupo niet welkom op Vlaamse Feestdag'

De boodschap van Elio Di Rupo valt niet bij iedereen in goede aarde en nog het minst bij Vlaams Belang, de partij die voor een onafhankelijk Vlaanderen staat. De actievoerders willen Di Rupo warm onthalen in Brugge. Maar het is een maat voor niets. De Waalse minister-president is nog voor de actie via een andere ingang het stadhuis binnen geleid.

Stefaan Sintobin, Vlaams Belang: "Ik heb er geen probleem mee dat men een debat of een academische zitting organiseert met Elio Di Rupo. Ik wil gerust met hem in debat gaan. Maar ik vind dat we aan de vooravond van 11 juli een strijdrede en een feestrede moeten horen en dat we niet moeten luisteren naar iemand die weinig van doen heeft met de Vlamingen."

