Volgens Vlaams Belang wordt vooral West-Vlaanderen geviseerd. Centra in Koksijde, Sijsele en straks ook in Nieuwpoort waar een asielcentrum plaats moet geven aan het toenemend aantal mensen dat in België een aanvraag indient, voor Vlaams Belang is het teveel. Dat komt de partij duidelijk maken.

Ook de aanhoudende transmigratieproblematiek - mensen die hun leven wagen om het Verenigd Koninkrijk te bereiken - help de zaak volgens Vlaams Belang niet vooruit.