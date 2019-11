Vlaams Belang voert actie tegen schooluitstap naar moskee

Er is heel wat commotie over een uitstap naar een moskee en het Fort van Breendonk van de school ’t Saam campus Cardijn in Diksmuide.

De school organiseert die uitstap al jaren en past in de lessen herinneringseducatie en het leren omgaan met verschillende geloofsovertuigingen. Iets wat leerlingen trouwens moeten kennen volgens het leerplan. Lynn Muylle, godsdienstleerkracht ’t Saam: “We gaan gewoon kijken hoe ze hun vrijdaggebed voorbereiden en in de namiddag doen we aan herinneringseducatie. We benadrukken wat er gebeurd is in de hoop dat het nooit meer gebeurd.”

Vlaams Belang: 'Not done' (zie ook video onderaan)

Allemaal goeie bedoelingen zou je denken maar dat ziet het Vlaams Belang anders. Morgen protesteren ze aan de poort tegen de schooluitstap. Op de Facebookpagina van de plaatselijke afdeling staat dit te lezen: "Dat men het Fort van Breendonk gaat bezoeken, goed, dat is iets wat de jeugd niet mag vergeten. Dat men die dag echter ook onze jeugd verplicht om mee te gaan naar de Buraq moskee in Mechelen... dat gaat ons te ver! Kinderen verplichten om een vrouw onvriendelijke, homohatende en anti-Europeesgezind geloof te vereren met een bezoek, onze jeugd aldaar op hun knieën te laten zitten voor dat geloof... Nee! Hiertegen protesteert het Vlaams Belang."

Kamerlid Dries Van Langenhove gaat op zijn Facebookpagina nog een stap verder: "Diksmuidse leerlingen gaan op dezelfde dag op uitstap naar het Fort van Breendonk én naar de moskee. Kinderen eerst opzadelen met een flinke dosis zelfhaat en ze nadien meteen voorstellen aan onze vervanger, die ons zal verlossen van de zelfhaat door ons te verlossen van onszelf."

Bart Laleman, directeur ’t Saam campus Cardijn: “We vinden deze polemiek jammer. Binnen de school was er geen reactie. Via sociale media maakt een politieke partij daar een punt van. Polarisering is aan de orde en dat vinden we jammer. Want het strookt niet met onze filosofie omdat we een school zijn met als baseline: een school die verbindt en zeker niet polariseert.