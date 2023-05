Vlaams Belang zet raadslid Filip Dinneweth in Wielsbeke uit partij

"Al een tijdje waren er interne conflicten in de lokale afdeling van Vlaams Belang," zegt de partij. "Verdere samenwerking bleek onmogelijk."

De partij kondigt binnenkort een nieuwe afdelingsbestuur aan, en wil met een nieuw team naar de kiezer trekken. De partij had nu één zitje in de gemeenteraad, met Filip Dinneweth.

De relatie met het partijbestuur en Dinneweth verliep al een tijdje hobbelig: in 2011 stapte hij uit de partij uit onvrede, omdat hij zich in de steek gelaten voelde. Hij zetelde toen een tijdje als onafhankelijk gemeenteraadslid, zoals nu zal gebeuren tot aan de verkiezingen.

Midden in politieke hetze

Dinneweth had destijds de 'sleutel' in handen toen er in Wielsbeke drie partijen in de gemeenteraad zetelden: CD&V/N-VA en WDV . Vlaams Belang had één zetel met Dinneweth, de twee andere partijen hadden er elk negen. Pas na de overstap van iemand van WDV naar CD&V/N-VA kwam er een bestuur.