Vlaams geld voor digitalisering zes West-Vlaamse collecties

Vlaams parlementslid Brecht Warnez kreeg de lijst na een vraag aan cultuurminister Jambon. Er was een projectoproep ‘Inhaalbeweging digitale collectiedata’. “Met deze oproep wil Vlaanderen collectiedate makkelijk raadpleegbaar maken,” zegt Warnez.

Er waren 31 aanvragen voor subsidies, daarvan zijn er 16 weerhouden, zes zijn van bij ons: Eperon d’Or in Izegem, Memorial museum Passchendaele 1917 in Zonnebeke, Musea Brugge, Mu.Zee in Oostende, Erfgoed Zuidwest, en het WieMu in Roeselare.

“West-Vlaanderen vormt met deze zes projecten de koploper in Vlaanderen, nergens werden er meer projecten en meer budget toegekend binnen dit project,” zegt Warnez.