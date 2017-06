Vlaams Kunststofcentrum start met nieuw kenniscentrum

In zo’n systeem worden de grondstoffen van een product zoveel mogelijk hergebruikt. Samen met enkele partners investeert de provincie 2,5 miljoen euro in het nieuwe kenniscentrum. Het project is voorgesteld bij Paneltim in Lichtervelde. Dit bedrijf heeft al een jaren ervaring op het vlak van circulaire economie.

Vlaanderen is kampioen in het sorteren maar op het vlak van recycleren kan het nog heel wat beter. Nog te veel producten belanden op de afvalberg of in de verbrandingsoven terwijl ze in de circulaire economie nog best bruikbaar zijn. Gedeputeerde Jean de Bethune: “ Dit is bijzonder belangrijk in de kunststofsector en de textiel waar wij zeer actief zijn in deze provincie. Er zijn meer dan zevenhonderd vaak familiale bedrijven actief in deze sector en 14.000 jobs. Deze circulaire ontwikkeling heeft nieuwe perspectieven voor die sector.”

Paneltim is een pionier van de circulaire economie. Het bedrijf produceert kunststofpanelen volgens het circulaire principe voor de agrosector en voert die wereldwijd uit. Onlangs werden hiervoor nog een reuzenlot oude Heinekenbierbakken opgekocht. Annelies Deltour: “Eén miljoen Heinekenbakken werden vermalen en honderd procent ingezet voor ons product. Op zich was dat een heel mooi lot en heel mooi verhaal naar de klant toe. Op zich is dat een perfect voorbeeld van circulaire economie.”