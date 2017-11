Viceminister-president Bart Tommelein bezoekt vandaag De Oesterbank vzw in Oostende.

Dat is een maatwerkbedrijf met vestigingen in Oostende en Nieuwpoort. De Oesterbank geeft werk aan kansengroepen aan de kust en telt in totaal 420 werknemers.

Tijdens het werkbezoek werd officieel aangekondigd dat er een nieuwe afdeling van De Oesterbank komt in Blankenberge. Deze uitbreiding biedt extra arbeidsplaatsen voor de Oostkust en is volgens de vzw een belangrijke economische meerwaarde voor de lokale industrie.