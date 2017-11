Vlaamse bouwmeester kritisch over casinodossier Middelkerke

De Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck is zeer kritisch over hoe het project van het nieuwe casino van Middelkerke tot stand kwam. Dat is te zien in de Panoreportage die vanavond op Eén wordt uitgezonden, meldt vrt nieuws.

Bij grote projecten zoals dat is het gebruikelijk dat de bouwmeester betrokken wordt, maar in Middelkerke is dat niet gebeurd. Volgens Van Broeck lijkt het dossier te baden in een sfeer van gesjoemel en vriendjespolitiek. Intussen loopt er ook een onderzoek naar de feiten. Volgens de burgemeester van Middelkerke Janna Rommel-Opstaele verliep alles wel degelijk volgens het boekje. Reportagemaker Wim Van den Eynde ging ook in Knokke en Koksijde op onderzoek. Daar zijn de burgemeesters ook nauw verweven in het vastgoedgebeuren.