Vlaamse centen voor Oostends bedrijf

Björn Anseeuw: ​“Het bedrijf zal de komende 3 jaar voor 3,5 miljoen euro investeren om te evolueren naar een ‘food factory of the future’: een internationale totaalleverancier van voedingswaren. Tegen 2020 wil Meco NV de productie verdubbelen en de omzet doen stijgen met 64%. Ook zullen er in de komende 3 jaar 15 extra fulltime werknemers bijkomen. Om alle medewerkers vertrouwd te maken met de nieuwigheden, voorziet Meco NV in diezelfde periode ook in een opleidingsprogramma van meer dan 5 miljoen euro. Het project is dus goed voor de Oostendse economie en tewerkstelling. Dit is een noodzakelijke en zeer mooie investering in een Oostends bedrijf!”

Eind 2012 nam Meco NV haar intrek in een gloednieuw bedrijfsgebouw en kon de productiecapaciteit worden vervijfvoudigd. Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid van een groothandel in vleeswaren naar een quasi totaalleverancier van alle mogelijke voedingswaren: vlees, vis, groenten, droogvoeding en convenience food (maaltijdcomponenten en volledige maaltijden).

“Het is vandaag nodig om deze volgende stap te zetten. Om als exportgericht voedingsbedrijf te kunnen slagen, moet Meco NV technologisch omvormen naar een internationaal concurrentiële voedingsfabriek van de toekomst. Om nieuwe en betere producten efficiënter op de markt kunnen brengen, moeten ze installaties, machines, uitrusting, systemen en software verwerven. En dat kost geld. Als Oostends parlementslid ben ik dus zeer tevreden dat deze Vlaamse centen welbesteed zullen worden in Oostende.”, besluit Björn Anseeuw.