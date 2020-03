Voor het eerst zijn er ook cijfers van het aantal coronabesmettingen per provincie in België. In West-Vlaanderen zijn er momenteel iets meer dan 200 besmettingen.

Dat is het laagste cijfer van alle Vlaamse provincies. In Wallonië zijn er voorlopig een pak minder besmettingen dan in Vlaanderen.

De laatste 24 uur werden 462 nieuwe bevestigde gevallen van het coronavirus gerapporteerd. Er waren 302 gevallen (65%) in Vlaanderen, 90 in Wallonië (20%) en 43 gevallen (9%) in Brussel. De gegevens over locatie waren niet beschikbaar voor 27 gevallen (6%). Bekijk hier een update van alle cijfers.