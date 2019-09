Vlaamse formatie: Crevits kan huwelijk zoon bijwonen

Een aantal technische werkgroepen komen samen om de resterende begrotingsknelpunten uit te klaren en voor te bereiden voor de toponderhandelaars. Op die manier kon Hilde Crevits naar de trouw van haar zoon, al had de CD&V-politica al duidelijk gemaakt dat ze die trouw sowieso niet ging missen. De ontslagnemend minister van Onderwijs maakte zaterdagochtend een ontspannen indruk, voor aanvang van de ceremonie in het Torhoutse stadhuis.

"Apetrots op zoon en schoondochter"

Hilde Crevits verklaarde apetrots te zijn op haar zoon en haar aanstaande schoondochter. Familie en vrienden poseerden ook gewillig voor de aanwezige pers. Over politiek wilde Crevits het zaterdag niet hebben. "Vandaag wil ik gewoon genieten, geen politiek. Vanaf morgen ben ik weer helemaal beschikbaar voor de onderhandelingen", klonk het.

Zondag landen?

Bedoeling is dat formateur Jan Jambon zaterdagnamiddag de toponderhandelaars opnieuw samenroept. Een nieuwe poging om te landen zal mogelijk pas voor zondag zijn. Door de mislukte landing van vrijdagnacht, ligt scenario A (met voorstelling van het akkoord op zaterdag, congressen op zondag en regeerverklaring op maandag) in de prullenmand. Heel die timing nu één of meer dagen op.