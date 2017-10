Vlaamse, Franse en Waalse vakbonden verbroederen

Ze protesteerden er tegen de besparingen in de openbare sector.

"Ik zou alle acties als geslaagd beschouwen", zegt nationaal ACOD-voorzitter Chris Reniers. "In de gevangenissen is de opvolging bijna unaniem. Bij De Lijn zie ik een aantal depots waar 60 à 70 procent van de bussen niet rijdt. Bij het spoor is de actie eveneens een succes, ook al rijden er wel wat treinen. In de havens zijn er ook acties, waardoor er bijvoorbeeld genoeg volk is voor één sluis maar niet voor twee. En ook in de administratie, de zorgcentra en de crèches wordt de actie goed opgevolgd, vooral in de grote steden."

De boodschap van Reniers aan de regering is dat ze terug moet inzetten op openbare diensten. "Dat betekent: voldoende financiële middelen en een goede dienstverlening aan de burger. Men moet weer respect hebben voor het personeel, genoeg mensen inzetten en zorgen voor een waardig pensioen", klinkt het. Verder moet de regering volgens de vakbondsvrouw niet langer praten over een minimale dienstverlening, maar in de plaats proactief werken en inzetten op onderhandelingen en sociale dialoog.