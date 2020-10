Vlaamse gemeenten onderverdeeld in 13 regio's, West-Vlaanderen in 3 stukken

De Vlaamse gemeenten worden onderverdeeld in dertien regio's, om te proberen een lijn te trekken in de wirwar van samenwerkingsverbanden. Dat laat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers weten. West-Vlaanderen wordt in drie regio's onderverdeeld.

Volgens de laatste screening uit 2012 zijn er maar liefst 2.229 samenwerkingsverbanden in Vlaanderen, meldt Somers. "Gemiddeld gaat het om 68 samenwerkingsverbanden per gemeente. 33 gemeenten zitten zelfs in meer dan 100 wisselende samenwerkingsverbanden. Er is een wildgroei ontstaan waar burgers, bedrijven, verenigingen en overheden hun weg niet meer in terugvinden."

Daarom werd een kaart met dertien referentieregio's samengesteld. Begin volgend jaar moet die definitief worden afgeklopt. "Voor meer dan 90 procent van de gemeenten zal er waarschijnlijk geen discussie zijn, maar ongeveer tien procent van de Vlaamse gemeenten zijn grensgemeenten, die in twee of soms zelfs drie regio's actief zijn. Zij zullen dus een keuze moeten maken tot welke regio ze definitief willen behoren."

De nieuwe regio's moeten een overlegplatform vormen, waar de burgemeesters centraal staan. Variërende samenwerkingsverbanden met wisselende partners kunnen nog blijven bestaan, maar in de toekomst enkel nog binnen de grenzen van een regio.