Vlaamse herdenkingstuin geopend in Australië

In de Australische hoofdstad Canberra is een Vlaamse herdenkingstuin geopend voor de duizenden Australische soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog vochten en sneuvelden in Vlaanderen.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois spreekt van "een passend eerbetoon voor hun ultieme offer". De tuin aan het Australian War Memorial staat bol van de symboliek. Zo bevat ze aarde van de slagvelden van Flanders Fields en alle militaire WOI-erfgoedsites in Australië. Er staat ook het gedicht 'In Flanders Fields' van John McCrae te lezen. Bovendien verwijst de ronde vorm van de tuin naar de cirkelvormige openingen in het dak van de Ieperse Menenpoort waarlangs de Australische troepen destijds naar het front marcheerden.

Stenen leeuwen

Sinds 1936 al bewaken de stenen leeuwen van de oude Menenpoort - die beschadigd raakten tijdens de oorlog - de toegang tot het Australian War Memorial. Dit jaar keren zij trouwens uitzonderlijk even naar Vlaanderen terug. De plechtige opening van de tuin werd bijgewoond door de Australische gouverneur-generaal Peter Cosgrove, chief of army Angus Campbell en Koen Verlaeckt, secretaris-generaal van het Vlaams Departement Buitenlandse Zaken. In 2014 opende in Londen al een eerste 'Flanders Fields Memorial Garden'.