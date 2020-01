Vlaamse meester Van Eyck: nu in Gent, straks in Brugge

In het Museum voor Schone Kunsten in Gent open zaterdag de tentoonstelling over Jan van Eyck. Het wordt de grootste tentoonstelling rond de Vlaamse meester ooit.

Over zijn afkomst wordt vaak gespeculeerd. Men vermoedt dat de Bourgondische hofschilder in Maaseik geboren is. Zeker is wel dat hij in 1425 naar Brugge trekt, waar hij in 1441 ook overlijdt. Centraal in de tentoonstelling staan de acht gerestaureerde buitenluiken van het Lam Gods en de luiken met Adam en Evan die nog moeten gerestaureerd worden. Het wereldberoemde werk van Jan en zijn broer Hubert van Eyck verlaat voor het eerst de Sint-Baafskathedraal.

Ook het portret van Margareta van Eyck, zijn echtgenote, is nu in Gent te zien. Het werk hangt normaal in het Groeningemuseum in Brugge.

(lees verder onder de foto)

Unieke stukken voor het eerst samen te zien

Alles samen zijn er 10 van de 20 bewaarde werken van Jan Van Eyck te zien op de expo. Ze worden samengebracht met werk uit zijn atelier en kopieën van intussen verdwenen schilderijen, maar ook met meer dan 100 topstukken uit de late middeleeuwen. ‘Van Eyck. Een optische revolutie’ loopt van 1 februari tot 30 april 2020 in het Museum voor Schone Kunsten Gent.

(lees verder onder de foto)

‘Van Eyck in Bruges’

In maart opent in Brugge de tentoonstelling ‘Van Eyck in Bruges’. De expo zet twee topstukken van de Bourgondische hofschilder in de kijker: Madonna met kanunnik Joris van der Paele en het portret van zijn echtgenote Margareta van Eyck. De expositie laat je kennis maken met Jan van Eyck in zijn Brugse periode. Authentieke documenten vertellen je meer over zijn werk en leven in Brugge.